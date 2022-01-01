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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 19:47
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:52
Тому що: АТ "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних
пруфи в інтернеті та на сайті НБУ. Мінус ще одна сміттярка. Завтра зайде похоронна команда.
Востаннє редагувалось Solar_simfi
в Вів 09 сер, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 сер, 2022 19:55
блииин....
карта фсьо? поздняк метаться?
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:01
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novichok
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:01
и вчера и вообще сегодня! в районе 14 часов проходил мимо их отделения - и ничо не йокнуло зайти, снять с карты.
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:08
ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:11
flysoulfly написав:
ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо
заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:16
J написав: flysoulfly написав:
ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо
заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
не заказывал.
с карты снимал бы.
и всьо ж платилось!!
месяц назад снимал с карты 100К без предзаказа,
сделали СПОКОЙНО и ФЛЕГМАТИЧНО,
и ранее - аналогично
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Вів 09 сер, 2022 20:46, всього редагувалось 2 разів.
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flysoulfly
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Додано: Вів 09 сер, 2022 20:17
И какаие банки следующие?
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