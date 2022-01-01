RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Січ

Банк Січ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:47

Re: Банк Січ

Почему скопытился?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:52

Тому що: АТ "БАНК СІЧ" віднесено до категорії неплатоспроможних
пруфи в інтернеті та на сайті НБУ. Мінус ще одна сміттярка. Завтра зайде похоронна команда.
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Вів 09 сер, 2022 19:56, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2271
З нами з: 10.08.11
Подякував: 29 раз.
Подякували: 330 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 19:55

блииин....
карта фсьо? поздняк метаться?
flysoulfly
 
Повідомлень: 788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:01

  Investor_K написав:Почему скопытился?


https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/690214/
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2668
З нами з: 31.03.13
Подякував: 15 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:01

и вчера и вообще сегодня! в районе 14 часов проходил мимо их отделения - и ничо не йокнуло зайти, снять с карты.
flysoulfly
 
Повідомлень: 788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:03

  novichok написав:
  Investor_K написав:Почему скопытился?


https://www.epravda.com.ua/publications ... /9/690214/


такое впечатление, шо ВСЕ журналисты знали всьо заранее :mrgreen: :evil:
flysoulfly
 
Повідомлень: 788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:08

ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:11

  flysoulfly написав:ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо :(

заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
J
 
Повідомлень: 5328
З нами з: 19.01.08
Подякував: 23 раз.
Подякували: 259 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:16

  J написав:
  flysoulfly написав:ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо :(

заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
не заказывал.
с карты снимал бы.
и всьо ж платилось!!

месяц назад снимал с карты 100К без предзаказа,
сделали СПОКОЙНО и ФЛЕГМАТИЧНО,

и ранее - аналогично
:(
Востаннє редагувалось flysoulfly в Вів 09 сер, 2022 20:46, всього редагувалось 2 разів.
flysoulfly
 
Повідомлень: 788
З нами з: 13.01.09
Подякував: 305 раз.
Подякували: 38 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:17

Re: Банк Січ

И какаие банки следующие?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7650
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 775 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 10111213>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: novichok, ramaz, sens і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 26, 27, 28
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:26
272 174722
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:16
Порт
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 215, 216, 217
Vorlon » Суб 01 січ, 2022 08:20
2162 1248180
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 21:10
nord
Банк Глобус 1 ... 15, 16, 17
cohan » Пон 10 січ, 2022 17:46
165 208891
Переглянути останнє повідомлення
Вів 09 сер, 2022 20:54
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Альянс (273)
09.08.2022 22:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.