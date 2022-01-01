Ліквідність Банку залишається достатньою для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами.
Станом на 01.08.22 активи банку складали 6 548 млн грн. Загальний обсяг високоліквідних активів в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, а також цінних паперах, емітованих НБУ (депозитні сертифікати), становили 847 млн грн.
Фактичні значення нормативів ліквідності суттєво перевищують мінімальні нормативні значення (коефіцієнт LCR – 1 406%, при нормативі 100%, коефіцієнт NSFR – 370%, нормативі 90%), що свідчить про наявність достатнього обсягу активів для дотримання нормативних вимог та виконання вимог клієнтів без будь-яких обмежень.
5 серпня 2022 року Банком здійснено дострокове повне погашення кредиту рефінансування в сумі 3,150 млрд гривень, отриманого від Національного банку України.
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови