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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 10111213

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
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2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
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0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
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Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:19

  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

сапрааайз! :shock:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:19

  Investor_K написав:И какаие банки следующие?


Ліквідність Банку залишається достатньою для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами.

Станом на 01.08.22 активи банку складали 6 548 млн грн. Загальний обсяг високоліквідних активів в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, а також цінних паперах, емітованих НБУ (депозитні сертифікати), становили 847 млн грн.

Фактичні значення нормативів ліквідності суттєво перевищують мінімальні нормативні значення (коефіцієнт LCR – 1 406%, при нормативі 100%, коефіцієнт NSFR – 370%, нормативі 90%), що свідчить про наявність достатнього обсягу активів для дотримання нормативних вимог та виконання вимог клієнтів без будь-яких обмежень.

5 серпня 2022 року Банком здійснено дострокове повне погашення кредиту рефінансування в сумі 3,150 млрд гривень, отриманого від Національного банку України.

https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:20

  Investor_K написав:Почему скопытился?

Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови
vitaliian
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 20:39

немного хронологии по аналогии-
03-06 - предьява********21/06 - старт первих виплат ,
так что первие ласточки прилетят к 01 сентябрю , а тело через месяц после 01-09.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 09 сер, 2022 21:15

  Investor_K написав:И какие банки следующие?

Огласите весь список, пожалуйста. :lol:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 01:01

  J написав:
  flysoulfly написав:ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо :(

заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?

Навіть валюту віддавали без замовлення і вмовлянь взяти гривнею. Прийшов - забрав. Тому не виніс все, думав що переживе банчик важкі часи. Та виявилося що хтось спритніший хутко все забрав)))
Housane
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 05:18

  Housane написав:
  J написав:
  flysoulfly написав:ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо :(

заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?

Навіть валюту віддавали без замовлення і вмовлянь взяти гривнею. Прийшов - забрав. Тому не виніс все, думав що переживе банчик важкі часи. Та виявилося що хтось спритніший хутко все забрав)))
наконвертировались сполна( кому ещё валютки на депозит?
sens
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