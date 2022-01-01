Банк Січ
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:19
Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
сапрааайз!
flysoulfly
Повідомлень: 790
З нами з: 13.01.09
Подякував: 307 раз.
Подякували: 38 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:19
Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
Ліквідність Банку залишається достатньою для забезпечення виконання зобов’язань перед клієнтами та іншими кредиторами.
Станом на 01.08.22 активи банку складали 6 548 млн грн. Загальний обсяг високоліквідних активів в касі, на коррахунках в НБУ та інших банках, а також цінних паперах, емітованих НБУ (депозитні сертифікати), становили 847 млн грн.
Фактичні значення нормативів ліквідності суттєво перевищують мінімальні нормативні значення (коефіцієнт LCR – 1 406%, при нормативі 100%, коефіцієнт NSFR – 370%, нормативі 90%), що свідчить про наявність достатнього обсягу активів для дотримання нормативних вимог та виконання вимог клієнтів без будь-яких обмежень.
5 серпня 2022 року Банком здійснено дострокове повне погашення кредиту рефінансування в сумі 3,150 млрд гривень, отриманого від Національного банку України.
https://www.sichbank.com.ua/oficyna-poz ... i-pro-bank
vitaliian
Повідомлень: 14357
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:20
Investor_K написав:
Почему скопытился?
Регулятор також стверджує, що робота банку характеризувалася неякісною системою корпоративного управління, неефективною бізнес-моделлю, здійсненням ризикових операцій, що підтверджується збитковою діяльністю, та негативною динамікою нормативів капіталу фінустанови
vitaliian
Повідомлень: 14357
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2065 раз.
Подякували: 2910 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 сер, 2022 20:39
немного хронологии по аналогии-
03-06 - предьява********21/06 - старт первих виплат , так что первие ласточки прилетят к 01 сентябрю , а тело через месяц после 01-09.
Goodman
Повідомлень: 5225
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 512 раз.
Профіль
Додано: Вів 09 сер, 2022 21:15
Investor_K написав:
И какие банки следующие?
Огласите весь список, пожалуйста.
nord
Повідомлень: 51
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 сер, 2022 01:01
J написав: flysoulfly написав:
ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо
заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
Навіть валюту віддавали без замовлення і вмовлянь взяти гривнею. Прийшов - забрав. Тому не виніс все, думав що переживе банчик важкі часи. Та виявилося що хтось спритніший хутко все забрав)))
Housane
1
Повідомлень: 59
З нами з: 02.03.20
Подякував: 31 раз.
Подякували: 2 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 сер, 2022 05:18
Housane написав: J написав: flysoulfly написав:
ну йопрст... одного дня не хватило!
завтра утром хотел же снять в отделении соточку для открытия в других банчиках двух конвертац_50к_депо
заказать наличку успели?
или тут все всем платилось без заказа?
Навіть валюту віддавали без замовлення і вмовлянь взяти гривнею. Прийшов - забрав. Тому не виніс все, думав що переживе банчик важкі часи. Та виявилося що хтось спритніший хутко все забрав)))
наконвертировались сполна( кому ещё валютки на депозит?
sens
Повідомлень: 12991
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 736 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 сер, 2022 06:43
....доверие к банковской системе крепчает
abc111
Повідомлень: 2489
З нами з: 17.04.10
Подякував: 80 раз.
Подякували: 281 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 сер, 2022 06:56
abc111 написав:
....доверие к банковской системе крепчает
Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!
sens
Повідомлень: 12991
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 736 раз.
Профіль
Додано: Сер 10 сер, 2022 07:57
sens написав: abc111 написав:
....доверие к банковской системе крепчает
Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!
Бакси на депозит несуть тільки відчайдушні оптимісти та мазохісти.
nord
Повідомлень: 51
З нами з: 25.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
4111
1764874
2167
1249321
35
22747
Сер 10 сер, 2022 08:06 nord