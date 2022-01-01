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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 08:11
нет, я не такая ©
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 10 сер, 2022 08:12, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:11
nord написав: sens написав: abc111 написав:
....доверие к банковской системе крепчает
Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!
Бакси на депозит несуть тільки відчайдушні оптимісти та мазохісти.
Туди не несуть, там купують
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:17
Ну що кинуть нас так як і з МЕГОЮ?
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ihorsic
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:33
ihorsic написав:
Ну що кинуть нас так як і з МЕГОЮ?
как у кого .......
у некоторих - возможность дистанционно "разорвать" депозит по неактуальной уже ставке и переложить на более доходний - ИЛИ потрать все на себя любимого.
У меня там било депо под 12,25.
всегда ето о стакане - одним наполовину пуст, вторим - не полон до краев.
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Goodman
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Додано: Сер 10 сер, 2022 08:50
Goodman Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 10 серпня 2022 року до 09 вересня 2022 року (включно).
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Goodman
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:00
Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
Сподіваюсь, що Альянс
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Solar_simfi
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:07
Solar_simfi написав: Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
Сподіваюсь, що Альянс
Зараз важко щось прогнозувати. Практично неможливо.
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nord
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:21
sens написав: abc111 написав:
....доверие к банковской системе крепчает
Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!
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Мизантрóп
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Додано: Сер 10 сер, 2022 09:31
cohan написав:
а сайтик-то при делах оказался, надо к нему присмореться
Этот сайт пишет много инсайдов, но в 70% это оказываются сплетни.
Хотя иногда сплетни сбываются как в истории с банком Сич
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Evgeny
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Сер 10 сер, 2022 08:06
nord
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