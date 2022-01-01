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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
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3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:11

  nord написав:
  sens написав:Бакси на депозит несуть тільки відчайдушні оптимісти та мазохісти. :wink:

нет, я не такая © :?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 10 сер, 2022 08:12, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:11

Re: Банк Січ

nord написав:
  sens написав:
  abc111 написав:....доверие к банковской системе крепчает

Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!

Бакси на депозит несуть тільки відчайдушні оптимісти та мазохісти. :wink:
Туди не несуть, там купують
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:17

Ну що кинуть нас так як і з МЕГОЮ?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:33

Re: Банк Січ

  ihorsic написав:Ну що кинуть нас так як і з МЕГОЮ?

как у кого .......
у некоторих - возможность дистанционно "разорвать" депозит по неактуальной уже ставке и переложить на более доходний - ИЛИ потрать все на себя любимого.
У меня там било депо под 12,25.
всегда ето о стакане - одним наполовину пуст, вторим - не полон до краев.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 08:50

Goodman Розпочато процедуру виведення АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку шляхом запровадження в ньому тимчасової адміністрації строком на один місяць з 10 серпня 2022 року до 09 вересня 2022 року (включно).
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:00

  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:07

  Solar_simfi написав:
  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс

Зараз важко щось прогнозувати. Практично неможливо.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:21

  sens написав:
  abc111 написав:....доверие к банковской системе крепчает

Нова акція від НБУ - тримай бакс в Мега і отримай по курсу 29,25 коли на дворі 41, купи в Січ через мвру по 37,110 на депозит і отримай кріпку гривню коли курс буде 40+.офіційно!!!

Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 09:31

  cohan написав:
  Evgeny написав:Пишут шо банк начал болеть

Сайт конечно мусорный

https://antikor.com.ua/articles/565761- ... ryl_detali


а сайтик-то при делах оказался, надо к нему присмореться


Этот сайт пишет много инсайдов, но в 70% это оказываются сплетни.
Хотя иногда сплетни сбываются как в истории с банком Сич
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:03

  Evgeny написав:
  cohan написав:
  Evgeny написав:Пишут шо банк начал болеть

Сайт конечно мусорный

https://antikor.com.ua/articles/565761- ... ryl_detali


а сайтик-то при делах оказался, надо к нему присмореться


Этот сайт пишет много инсайдов, но в 70% это оказываются сплетни.
Хотя иногда сплетни сбываются как в истории с банком Сич


согласен
тут секрет Полишинеля оказался, написали ВСЕ по итогу
cohan
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