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Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:21
Solar_simfi написав: Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
Сподіваюсь, що Альянс
Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....
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Додано: Сер 10 сер, 2022 13:37
Sergion написав: Solar_simfi написав: Investor_K написав:
И какаие банки следующие?
Сподіваюсь, що Альянс
Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....
Именно по этой причине и закрывают Сич.
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