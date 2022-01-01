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Банк Січ

Банк Січ
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Банк Січ 5 5 1
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
0
0
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
0
0
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
100%
1
Всього голосів : 1
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:21

  Solar_simfi написав:
  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс

Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:37

  Sergion написав:
  Solar_simfi написав:
  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс

Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....

Именно по этой причине и закрывают Сич.
lloydbanksua
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Повідомлень: 1140
З нами з: 22.04.20
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