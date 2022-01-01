Додано: Сер 10 сер, 2022 13:46

lloydbanksua написав: Sergion написав: Solar_simfi написав: Ну кроме не малой доли займа от НБУ.... Ну кроме не малой доли займа от НБУ....

Именно по этой причине и закрывают Сич. Именно по этой причине и закрывают Сич.

Из всего что удалось почитать по Сичи - я пришел к выводу что руководство банка просто полезло в... са-са-сал... как это по русски - "Сало?" - нет в "салупу"и принципиально сказало в конце июля что платить проценты по рефинансу не собираются - типа забирайте мол залоговое имущество (ОВГЗ) и гасите долги ним. НБУ, который требовал погасить только хотя бы %% и видел что деньги на их уплату у банка были, такая дерзость естественно не понравилась и он в своей обширной нормативной базе нашел пунктик за что банк можно закрыть. При чем я так понимаю банк полностью платежеспособный. Так сказать принцип на принцип. Поэтому если остальные банки не будут "лезть в салупу" - то по той же причине что и Сич - точно никого больше не закроют.