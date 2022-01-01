Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:21
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:37
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:46
Из всего что удалось почитать по Сичи - я пришел к выводу что руководство банка просто полезло в... са-са-сал... как это по русски - "Сало?" - нет в "салупу" и принципиально сказало в конце июля что платить проценты по рефинансу не собираются - типа забирайте мол залоговое имущество (ОВГЗ) и гасите долги ним. НБУ, который требовал погасить только хотя бы %% и видел что деньги на их уплату у банка были, такая дерзость естественно не понравилась и он в своей обширной нормативной базе нашел пунктик за что банк можно закрыть. При чем я так понимаю банк полностью платежеспособный. Так сказать принцип на принцип. Поэтому если остальные банки не будут "лезть в салупу" - то по той же причине что и Сич - точно никого больше не закроют.
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:51
WallNutPen после такого, все остальные банки будут платить, как миленькие
Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54
ось як просили, Вам опублікували, якщо вірити Форбюс
https://news.finance.ua/ua/ne-til-ky-sich-12-bankiv-ukrainy-opynylysya-na-mezhi-bankrutstva-forbes
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:29
Банк СІЧ
Добрый день.Кто что подскажет по теме Банк СІЧ - банкрот???
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:41
Второй "утопленник" у Дениса Горбуненко, как у ТОП-менеджера банка.
Сначала был "Родовід".
В его банковской карьере также был почивший в 90х АБ "Инко".
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:58
Re: Банк Січ
Господа, сейчас гарантируется вся сумма в том числе больше 200 тыс. грн. Депо открывался еще до войны. Он будет гарантирован на всю сумму?
Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59
Додано: Сер 10 сер, 2022 15:31
Re: Банк Січ
Когда примерно ожидать выплаты?
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