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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:21

  Solar_simfi написав:
  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс

Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....
Sergion
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:37

  Sergion написав:
  Solar_simfi написав:
  Investor_K написав:И какаие банки следующие?

Сподіваюсь, що Альянс

Есть предпосылки или не выполнение Альянсом обязов?
Ну кроме не малой доли займа от НБУ....

Именно по этой причине и закрывают Сич.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:46

  lloydbanksua написав:
  Sergion написав:
  Solar_simfi написав:Ну кроме не малой доли займа от НБУ....

Именно по этой причине и закрывают Сич.

Из всего что удалось почитать по Сичи - я пришел к выводу что руководство банка просто полезло в... са-са-сал... как это по русски - "Сало?" - нет в "салупу" :mrgreen: и принципиально сказало в конце июля что платить проценты по рефинансу не собираются - типа забирайте мол залоговое имущество (ОВГЗ) и гасите долги ним. НБУ, который требовал погасить только хотя бы %% и видел что деньги на их уплату у банка были, такая дерзость естественно не понравилась и он в своей обширной нормативной базе нашел пунктик за что банк можно закрыть. При чем я так понимаю банк полностью платежеспособный. Так сказать принцип на принцип. Поэтому если остальные банки не будут "лезть в салупу" - то по той же причине что и Сич - точно никого больше не закроют.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:51

WallNutPen после такого, все остальные банки будут платить, как миленькие :mrgreen:
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 13:54

  nord написав:
  Investor_K написав:И какие банки следующие?

Огласите весь список, пожалуйста. :lol:



ось як просили, Вам опублікували, якщо вірити Форбюс
https://news.finance.ua/ua/ne-til-ky-sich-12-bankiv-ukrainy-opynylysya-na-mezhi-bankrutstva-forbes
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:29

Банк СІЧ

Добрый день.Кто что подскажет по теме Банк СІЧ - банкрот???
KevinUA
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:41

Второй "утопленник" у Дениса Горбуненко, как у ТОП-менеджера банка.
Сначала был "Родовід".
В его банковской карьере также был почивший в 90х АБ "Инко".
Клиент_
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:58

Re: Банк Січ

Господа, сейчас гарантируется вся сумма в том числе больше 200 тыс. грн. Депо открывался еще до войны. Он будет гарантирован на всю сумму?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 14:59

  Алексей77 написав:Господа, сейчас гарантируется вся сумма в том числе больше 200 тыс. грн. Депо открывался еще до войны. Он будет гарантирован на всю сумму?

Вся сумма.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:31

Re: Банк Січ

Когда примерно ожидать выплаты?
Алексей77
 
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