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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34

А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34

Алексей77 дней через 20 с момента введения временной администрации.
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56

  Алексей77 написав:Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?

Сможете получить в любом уполномоченном банке-агенте фонда гарантирования.
Список банков.
lloydbanksua
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  #<1 ... 13141516
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