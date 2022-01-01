|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56
Сможете получить в любом уполномоченном банке-агенте фонда гарантирования.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|