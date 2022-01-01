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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
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Вадимка
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
Алексей77 дней через 20 с момента введения временной администрации.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51
Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
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Алексей77
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56
Алексей77 написав:
Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Сможете получить в любом уполномоченном банке-агенте фонда гарантирования.Список банков.
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lloydbanksua
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:06
ну і прекрасно. Достроково повернуть мені річний нерозривний депозит під 11%.
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ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:10
Вадимка написав:
А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
може, але рідко таке бувало.
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ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:12
всі ті банки, в які ми позаносили гроші? І як так сталося?
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ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:16
ScaryBee написав:
як так сталося?
Кристал вообще повторно может докатиться))https://argumentua.com/stati/perekhodya ... ristalbank
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Мизантрóп
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Сер 30 бер, 2022 17:21
sens
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