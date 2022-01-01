Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
Вадимка
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Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34
Алексей77 дней через 20 с момента введения временной администрации.
lloydbanksua
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51
Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Алексей77
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Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56
Алексей77 написав:
Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Сможете получить в любом уполномоченном банке-агенте фонда гарантирования.
Список банков.
lloydbanksua
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:06
ну і прекрасно. Достроково повернуть мені річний нерозривний депозит під 11%.
ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:10
Вадимка написав:
А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
може, але рідко таке бувало.
ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:12
всі ті банки, в які ми позаносили гроші? І як так сталося?
ScaryBee
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:16
ScaryBee написав:
як так сталося?
Кристал вообще повторно может докатиться))
https://argumentua.com/stati/perekhodya ... ristalbank
Мизантрóп
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:45
ScaryBee це не банкротство, це чудова можливість вибілити гроші. Повертають нерозривні, повертаються кошти відбілені перед фінмоном. Апріорі ніхто не колупатиме, чим моніторив попередній банк, чи ні Ваші кошти. Такі нові можливості.
Goodman
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Додано: Сер 10 сер, 2022 20:58
Goodman написав: ScaryBee
це не банкротство, це чудова можливість вибілити гроші.
Повертають нерозривні, повертаються кошти відбілені перед фінмоном.
Апріорі ніхто не колупатиме, чим моніторив попередній банк, чи ні Ваші кошти.
Такі нові можливості.
ви пишете маячню. Я за два роки маю білими кругленьку суму. Мав на меті купити в родину новий авто. Банк щоб перерахувати кошти більше 400к не зміг. Моя проблема була вирішена, отримав кредит під заставу нерухомості і купив автівку.
sens
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