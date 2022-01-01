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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34

А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 15:34

Алексей77 дней через 20 с момента введения временной администрации.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:51

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 16:56

  Алексей77 написав:Спасибо. Банк для выплат сейчас можно выбрать? Или фгв назначает?

Сможете получить в любом уполномоченном банке-агенте фонда гарантирования.
Список банков.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:06

ну і прекрасно. Достроково повернуть мені річний нерозривний депозит під 11%.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:10

  Вадимка написав:А не может быть,что кто то его купит,так как банк не был неплатежеспособным?

може, але рідко таке бувало.
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:12

  Raymond написав:
  nord написав:
  Investor_K написав:И какие банки следующие?

Огласите весь список, пожалуйста. :lol:

ось як просили, Вам опублікували, якщо вірити Форбюс
https://news.finance.ua/ua/ne-til-ky-sich-12-bankiv-ukrainy-opynylysya-na-mezhi-bankrutstva-forbes

всі ті банки, в які ми позаносили гроші? І як так сталося? :roll:
ScaryBee
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:16

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  ScaryBee написав:як так сталося?
Кристал вообще повторно может докатиться))
https://argumentua.com/stati/perekhodya ... ristalbank
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:45

ScaryBee це не банкротство, це чудова можливість вибілити гроші.
Повертають нерозривні, повертаються кошти відбілені перед фінмоном.
Апріорі ніхто не колупатиме, чим моніторив попередній банк, чи ні Ваші кошти.
Такі нові можливості.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 20:58

  Goodman написав:ScaryBee це не банкротство, це чудова можливість вибілити гроші.
Повертають нерозривні, повертаються кошти відбілені перед фінмоном.
Апріорі ніхто не колупатиме, чим моніторив попередній банк, чи ні Ваші кошти.
Такі нові можливості.
ви пишете маячню. Я за два роки маю білими кругленьку суму. Мав на меті купити в родину новий авто. Банк щоб перерахувати кошти більше 400к не зміг. Моя проблема була вирішена, отримав кредит під заставу нерухомості і купив автівку.
sens
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