sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
|
|
|
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:00
sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:33
я злочинністю не займаюся, мені немає необхідності щось відбілювати
Додано: Чет 11 сер, 2022 15:52
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Панове, давайте по ділу.
Хто з вас чим займається нам всім глибоко до сракі.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|