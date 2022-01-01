sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 10 сер, 2022 21:00
sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:47
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?
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