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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 14151617

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:00

sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:47

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:59

  Алексей77 написав:Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?

Да.
lloydbanksua
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