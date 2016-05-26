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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 10 сер, 2022 21:00

sens всім так не жить, більшість не має білих сум від слова взагалі.
комусь це шанс вибілітись. У кожного своя колакольня і своя маячня.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 11:47

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 15:59

  Алексей77 написав:Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?

Да.
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 19:08

  lloydbanksua написав:
  Алексей77 написав:Проценты за неполный месяц будут выплачены до даты ввода администрации?

Да.

И в первую очередь.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:43

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  nord написав:И в первую очередь.

боюсь, что не в первую.
мне по МЕГЕ депозити пришли вместе с %%
депозити били действующие.
в первую очередь придут остатки на текущих , и если на текущем менее 10 грн - то ето ваш взнос на оборону государства.
уже переиграли в правилах .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 20:53

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Goodman написав:
  nord написав:И в первую очередь.

боюсь, что не в первую.
мне по МЕГЕ депозити пришли вместе с %%
.


Не. %% пришли раньше депозита. На одном депо это прекрасно видно.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 12 сер, 2022 21:43

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Aps написав:Не. %% пришли раньше депозита. На одном депо это прекрасно видно.

у меня все тела депозитов пришли с хвостами.
депозити на момент ва били действующие. хз как они там формировали.
Goodman
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 02:12

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Що з виплатами?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 13 сер, 2022 09:54

  Investor_K написав:Що з виплатами?

Режим очікування.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 сер, 2022 21:22

як книжка пише....

як книжка пише - почали шукати інвестора.
А чим для кого запам"ятався СІЧ?
Мені - чергою в касу бариг, що сплачували держплатежі по таможні.
Січ давав сплату за мал процент.
Goodman
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