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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 15161718

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 11:46

  Goodman написав:як книжка пише - почали шукати інвестора.
А чим для кого запам"ятався СІЧ?
Мені - чергою в касу бариг, що сплачували держплатежі по таможні.
Січ давав сплату за мал процент.

В ТСЦ, раніше МРЕО, оплати через касу, дорогий відсоток за платіж
sens
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Повідомлень: 13001
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Подякував: 33 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 17 сер, 2022 15:18

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:31

  pfauter написав:Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...

Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой. :D
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 сер, 2022 07:52

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

nord написав:Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой. :D

Тільки, якщо не валютні :)
Zochan
 
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