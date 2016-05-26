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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:46
Goodman написав:
як книжка пише - почали шукати інвестора.
А чим для кого запам"ятався СІЧ?
Мені - чергою в касу бариг, що сплачували держплатежі по таможні.
Січ давав сплату за мал процент.
В ТСЦ, раніше МРЕО, оплати через касу, дорогий відсоток за платіж
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sens
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Додано: Сер 17 сер, 2022 15:18
Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...
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pfauter
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:31
pfauter написав:
Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...
Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой.
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nord
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:52
nord написав:
Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой.
Тільки, якщо не валютні
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:06
Завжди валюта була, без проблем віддавали, і проценти на залишок коштів на поточному вищі ніж депозити в більшості банків
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