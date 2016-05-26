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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 17 сер, 2022 11:46
Goodman написав:
як книжка пише - почали шукати інвестора.
А чим для кого запам"ятався СІЧ?
Мені - чергою в касу бариг, що сплачували держплатежі по таможні.
Січ давав сплату за мал процент.
В ТСЦ, раніше МРЕО, оплати через касу, дорогий відсоток за платіж
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sens
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Додано: Сер 17 сер, 2022 15:18
Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...
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pfauter
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:31
pfauter написав:
Покупали квартиру, всю процедуру через них, 400 грн. все стоило. Быстро и в удобном месте банк находился, рядом с нотариусом...
Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой.
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nord
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Додано: Чет 18 сер, 2022 07:52
nord написав:
Вклады с авансовой выплатой. При введении ВА сплошной профит. Проценты уже выплачены.
Вклад можно снова разместить в другом банке. И, желательно, с авансовой выплатой.
Тільки, якщо не валютні
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Zochan
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Додано: П'ят 19 сер, 2022 15:06
Завжди валюта була, без проблем віддавали, і проценти на залишок коштів на поточному вищі ніж депозити в більшості банків
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Додано: Пон 22 сер, 2022 11:03
так шо, 29го есть надежда или 20 рабочих дней?
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cohan
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Додано: Пон 22 сер, 2022 21:41
cohan трудно сказать, це ж не Харків .
Добре, що десь 29 , а не в ці дні.
Раф очканув і пенсію дав сьогодні ночером, а не 23-го як за графіком.
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Goodman
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Додано: Сер 24 сер, 2022 13:53
Goodman написав:cohan
трудно сказать, це ж не Харків .
Добре, що десь 29 , а не в ці дні.
Раф очканув і пенсію дав сьогодні ночером, а не 23-го як за графіком.
військова пенсія в ощадбанку 05-го числа кожного місяця
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Додано: Сер 24 сер, 2022 21:15
sens Героям Слава!
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Goodman
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Додано: Чет 25 сер, 2022 08:03
cohan написав:
так шо, 29го есть надежда или 20 рабочих дней?
И чем Вам Прокредит не угодил, чтобы так облажаться ?
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