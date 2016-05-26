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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 16171819

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 11:08

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 25 сер, 2022 13:05

  Алексей77 написав:Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно


До конца войны фонд безразмерный. Превысить не получится
TDK
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:57

  Алексей77 написав:Можно класть

Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно

только вот не надо "повторять" итог Січ еще и с Альянсом. :mrgreen: Альянс мне еще пригодится пока.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:40

а коли "першу серію" тут люди чекають з Січових ?
29? 30? 31? 8)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:50

  flysoulfly написав:а коли "першу серію" тут люди чекають з Січових ?
29? 30? 31? 8)

viewtopic.php?p=5477232#p5477232
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:51

  flysoulfly написав:а коли "першу серію" тут люди чекають з Січових ?
29? 30? 31? 8)

Мінімальний нормативний термін - 20 робочих днів з дня введення тимчасової адміністрації. А далі побачимо...
TDK
 
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