Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 25 сер, 2022 11:08
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
Додано: Чет 25 сер, 2022 13:05
Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:57
Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:50
viewtopic.php?p=5477232#p5477232
Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:51
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