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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 25 сер, 2022 11:08
Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
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Алексей77
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Додано: Чет 25 сер, 2022 13:05
Алексей77 написав:
Добрый день
1. Кто сейчас дает жирные проценты в гривне?
2. Можно класть больше фонда в один банк (в гривне)? Все гарантируется?. Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
До конца войны фонд безразмерный. Превысить не получится
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 11:57
Алексей77 написав:
Можно класть
Думаю повторить депо в Альянсе и превысить фонд значительно
только вот не надо "повторять" итог Січ еще и с Альянсом.
Альянс мне еще пригодится пока.
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:40
а коли "першу серію" тут люди чекають з Січових ?
29? 30? 31?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 26 сер, 2022 12:51
flysoulfly написав:
а коли "першу серію" тут люди чекають з Січових ?
29? 30? 31?
Мінімальний нормативний термін - 20 робочих днів з дня введення тимчасової адміністрації. А далі побачимо...
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Додано: Пон 29 сер, 2022 13:43
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pfauter
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Додано: Пон 29 сер, 2022 14:11
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cohan
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Додано: Вів 30 сер, 2022 10:30
Крайний срок начала выплат - 9 сентября
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