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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 17181920

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 04:31

  flysoulfly написав:
  deneg net написав:Крайний срок начала выплат - 9 сентября

зашел сюда глянуть, шо люди ждут - вашу аватарку глянул - всьо пооонял. даже можно не читать по сути :mrgreen:

Но Вы держитесь. :wink:
nord
 
Повідомлень: 82
З нами з: 25.07.22
Подякував: 1 раз.
Подякували: 6 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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