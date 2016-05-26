|
|
|
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
-
nord
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 06:09
nord написав:
Но Вы держитесь
и держимся, когда работал то знал, что в месяце 22 рабочих дня
вот и виплати дословно === "не пізніше 20 робочих днів" ===
считай календарний месяц .
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5302
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 721 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 08:25
Goodman написав: nord написав:
Но Вы держитесь
и держимся, когда работал то знал, что в месяце 22 рабочих дня
вот и виплати дословно === "не пізніше 20 робочих днів" ===
считай календарний месяц .
Да все как всегда. Тянут резину по максимуму.
ВА вон продлили на месяц. Типа куча жаждущих его купить.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3832
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 31 сер, 2022 12:06
Aps написав:
Да все как всегда. Тянут резину по максимуму.
ВА вон продлили на месяц. Типа куча жаждущих его купить.
"...нас просто кинули!.."© Скрябін
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 931
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 402 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:10
Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует
-
alkhimik
-
-
- Повідомлень: 81
- З нами з: 01.12.14
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:39
alkhimik написав:
Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует
Давно пора.
-
nord
-
-
- Повідомлень: 85
- З нами з: 25.07.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:53
alkhimik написав:
Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует
всем или по окончившимся депо ?
-
J
-
-
- Повідомлень: 5366
- З нами з: 19.01.08
- Подякував: 23 раз.
- Подякували: 260 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48476
|24928208
|
|
|477
|82159
|
Пон 22 сер, 2022 15:39
Arien
|
|823
|212281
|
Вів 16 сер, 2022 14:00
nord
|