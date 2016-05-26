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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 17181920

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.3 5 3
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
1
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
33%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
33%
1
Всього голосів : 3
Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 04:31

  flysoulfly написав:
  deneg net написав:Крайний срок начала выплат - 9 сентября

зашел сюда глянуть, шо люди ждут - вашу аватарку глянул - всьо пооонял. даже можно не читать по сути :mrgreen:

Но Вы держитесь. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 06:09

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  nord написав:Но Вы держитесь

и держимся, когда работал то знал, что в месяце 22 рабочих дня
вот и виплати дословно === "не пізніше 20 робочих днів" ===
считай календарний месяц .
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 08:25

  Goodman написав:
  nord написав:Но Вы держитесь

и держимся, когда работал то знал, что в месяце 22 рабочих дня
вот и виплати дословно === "не пізніше 20 робочих днів" ===
считай календарний месяц .


Да все как всегда. Тянут резину по максимуму. :(
ВА вон продлили на месяц. Типа куча жаждущих его купить.
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 31 сер, 2022 12:06

  Aps написав:Да все как всегда. Тянут резину по максимуму.
ВА вон продлили на месяц. Типа куча жаждущих его купить.

:wink: "...нас просто кинули!.."© Скрябін
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 10:10

Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:39

  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует

Давно пора.
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 02 вер, 2022 16:53

  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует

всем или по окончившимся депо ?
J
 
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