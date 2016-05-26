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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 19202122>

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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 09:04

Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 29 серпня 2022 року № 655 внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»), якими, зокрема, подовжено строк подання попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущених до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» до 12 вересня 2022 року (включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 05 вересня 2022 року (включно).

Таке рішення було прийняте з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 19 вересня 2022 року (включно).
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 11:34

  ScaryBee написав:Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 29 серпня 2022 року № 655 внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»), якими, зокрема, подовжено строк подання попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущених до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» до 12 вересня 2022 року (включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 05 вересня 2022 року (включно).

Таке рішення було прийняте з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 19 вересня 2022 року (включно).

Тягнуть кота за хвіст в довгий ящик... :(
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 14:38

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:15

  alex1464 написав:Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.

Валютні вклади повернуть валютою?
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:18

  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует


¿¿??????¿¿???¿¿
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 15:35

  flysoulfly написав:
  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует


¿¿??????¿¿???¿¿


малось на увази 19 вересня + 2 тижня :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:01

  cohan написав:
  flysoulfly написав:
  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует


¿¿??????¿¿???¿¿


малось на увази 19 вересня + 2 тижня :mrgreen: :mrgreen:

за старим календарем?)
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 16:58

  flysoulfly написав:
  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует


¿¿??????¿¿???¿¿

Сам в шоке, ненадежный инсайдер попался (
alkhimik
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 18:33

  AndriyQ написав:
  alex1464 написав:Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.

"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.

Валютні вклади повернуть валютою?

Да не с нашим счастьем. :(
nord
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:05

А мы радовались,что получим досрочно депозиты по 12.5 процентов.Икупим облигации.Похоже не смоим счастьем.
Вадимка
 
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