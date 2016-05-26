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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 05 вер, 2022 09:04
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 29 серпня 2022 року № 655 внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»), якими, зокрема, подовжено строк подання попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущених до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» до 12 вересня 2022 року (включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 05 вересня 2022 року (включно).
Таке рішення було прийняте з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 19 вересня 2022 року (включно).
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Додано: Пон 05 вер, 2022 11:34
ScaryBee написав:
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) від 29 серпня 2022 року № 655 внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»), якими, зокрема, подовжено строк подання попередньо кваліфікованою особою/банком/об’єднанням інвесторів, допущених до участі у відкритому конкурсі, конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» до 12 вересня 2022 року (включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів для подання заявок на допуск до участі у відкритому конкурсі до 05 вересня 2022 року (включно).
Таке рішення було прийняте з урахуванням виявленого інтересу з боку потенційних учасників відкритого конкурсу
. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 19 вересня 2022 року (включно).
Тягнуть кота за хвіст в довгий ящик...
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Додано: Пон 05 вер, 2022 14:38
Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.
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Додано: Пон 05 вер, 2022 15:15
alex1464 написав:
Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.
Валютні вклади повернуть валютою?
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Додано: Пон 05 вер, 2022 15:18
¿¿??????¿¿???¿¿
alkhimik написав:
Есть инсайд
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:01
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Додано: Пон 05 вер, 2022 16:58
flysoulfly написав:
¿¿??????¿¿???¿¿
alkhimik написав:
Есть инсайд
- с 5 числа выдача стартует
Сам в шоке, ненадежный инсайдер попался (
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Додано: Пон 05 вер, 2022 18:33
AndriyQ написав: alex1464 написав:
Киевские городские власти хотят создать Муниципальный банк Киева и подают заявку на участие в открытом конкурсе на приобретение неплатежеспособного банка АО "Банк Сич", заявил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник.
"Город инвестирует в банк для создания на его базе Муниципального банка Киева – для дальнейшего превращения его в универсальный финансовый инструмент города", - заявил он.
Валютні вклади повернуть валютою?
Да не с нашим счастьем.
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Додано: Пон 05 вер, 2022 19:05
А мы радовались,что получим досрочно депозиты по 12.5 процентов.Икупим облигации.Похоже не смоим счастьем.
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