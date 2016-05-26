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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:12
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larynya
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Додано: Пон 05 вер, 2022 19:19
larynya написав:
https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z-06-veresnya-2022-roku-fond-garantuvannya-vkladiv-rozpochinaye-viplati-koshtiv-vkladnikam-at-bank-sich.html
Почали?
Поїхали. Інсайдер не збрехав
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TDK
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Додано: Пон 05 вер, 2022 19:42
а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
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ScaryBee
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Додано: Пон 05 вер, 2022 21:45
ScaryBee написав:
а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
""Кроме этого, появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками "Банка Сечь", пишет пресс-служба.""
вот и думай
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Goodman
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