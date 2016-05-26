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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 19202122

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:12

https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z- ... -sich.html

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larynya
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:19

  larynya написав:https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z-06-veresnya-2022-roku-fond-garantuvannya-vkladiv-rozpochinaye-viplati-koshtiv-vkladnikam-at-bank-sich.html

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Поїхали. Інсайдер не збрехав
TDK
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 19:42

а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Пон 05 вер, 2022 21:45

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  ScaryBee написав:а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?

""Кроме этого, появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками "Банка Сечь", пишет пресс-служба.""

вот и думай
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 08:25

Goodman уже і виплату отримав на Приват, шлют як терміновий переказ , виплата по ПриватМані. Легко і непринужденно.

PS Хто буде дзвонити - в першому меню - 0 (щоб не слухати балаканину).
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:11

  ScaryBee написав:а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?

Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Housane
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:17

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Когда ждать выплату тем, у кого депо еще не закончился?
pfauter
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 13:40

  pfauter написав:Когда ждать выплату тем, у кого депо еще не закончился?

До начала ликвидации (после 9 октября, если не поодлят):"Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 29 серпня 2022 року № 654 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») на один місяць з 10 вересня 2022 року по 09 жовтня 2022 року (включно)."

или до отдельного приглашения.
demichh
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:17

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Какие банки выплачивают кроме Привата, и Таса (по Тасу пришла смска)?
Моно выплачивает?
Алексей77
 
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