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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:12
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:19
Додано: Пон 05 вер, 2022 19:42
а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
Додано: Пон 05 вер, 2022 21:45
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
""Кроме этого, появится возможность сохранить рабочие места, выполнять в полном объеме обязательства перед бизнесом и вкладчиками "Банка Сечь", пишет пресс-служба.""
вот и думай
Додано: Вів 06 вер, 2022 08:25
Goodman уже і виплату отримав на Приват, шлют як терміновий переказ , виплата по ПриватМані. Легко і непринужденно.
PS Хто буде дзвонити - в першому меню - 0 (щоб не слухати балаканину).
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:11
Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:17
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Когда ждать выплату тем, у кого депо еще не закончился?
Додано: Вів 06 вер, 2022 13:40
До начала ликвидации (после 9 октября, если не поодлят):"Виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) прийнято рішення від 29 серпня 2022 року № 654 про продовження тимчасової адміністрації в неплатоспроможному АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») на один місяць з 10 вересня 2022 року по 09 жовтня 2022 року (включно)."
или до отдельного приглашения.
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:17
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Какие банки выплачивают кроме Привата, и Таса (по Тасу пришла смска)?
Моно выплачивает?
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