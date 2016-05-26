Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Вів 06 вер, 2022 14:32
Алексей77 написав:
Какие банки выплачивают кроме Привата, и Таса (по Тасу пришла смска)?
Моно выплачивает?
Тут все написано.
https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z- ... -sich.html
TDK
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Додано: Вів 06 вер, 2022 14:48
ScaryBee написав:
а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
Есть выбор? Будете в списках фонда,значит забирает гривной,нет в списках - значит сохранена при продаже
Ну а если все в списке,а вас там нет,значит вас потеряли.
THB
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Додано: Вів 06 вер, 2022 15:46
Сейчас платят только по счетам текущим и депо, к-рые закончились до 09.08. Остальным после 09 октября
Алексей77
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:52
Алексей77 написав:
Сейчас платят только по счетам текущим и депо, к-рые закончились до 09.08. Остальным после
09 октября
Не факт. Бывает, начинают раньше.
nord
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Додано: Вів 06 вер, 2022 18:54
nord
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Додано: Вів 06 вер, 2022 19:42
alkhimik написав: flysoulfly написав: alkhimik написав:
Есть
инсайд
- с 5 числа выдача стартует
¿¿??????¿¿???¿¿
Сам в шоке, ненадежный инсайдер попался (
Нормальный.
nord
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:27
candidat написав:
По тем четырем банкам, где можно получить дистанционно, это можно сделать, если есть счёт в этих банках? Если счета нет, то всё равно придется к ним топать?
да , по Привату в тел режиме прошел идентификацию и оператор запросил
последние 4 цифри карти, на которую зачислить.
Т к средства целевие - зачисли на КДВ , как только сказал номер карти, через 2 минути деньги на карте.
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ПУМБ по МЕга морочил зачисление по рехгламенту 3 дней( но вложили в полтора) .
Вообще Пумб странний и странние его регламенти , но бесплатний СЕП.
Goodman
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Додано: Вів 06 вер, 2022 20:28
nord написав:
Что за смска?
погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.
Goodman
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Додано: Сер 07 вер, 2022 04:07
Goodman написав: nord написав:
Что за смска?
погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.
Жмоты.
nord
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Додано: Сер 07 вер, 2022 06:59
nord написав:
Жмоты
ТАС никогда не отличался щедростью , непобедим, непотопляем, но мало интересен по финансах. Всегда копеечние зароботки.
Если уже Фонд 600к , то можна о ТАСе забьіть и забить на него.
Goodman
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