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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 20212223

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 2.8 5 4
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
50%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
25%
1
Всього голосів : 4
Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:32

  Алексей77 написав:Какие банки выплачивают кроме Привата, и Таса (по Тасу пришла смска)?
Моно выплачивает?


Тут все написано.
https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z- ... -sich.html
TDK
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 14:48

  ScaryBee написав:а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?

Есть выбор? Будете в списках фонда,значит забирает гривной,нет в списках - значит сохранена при продаже
Ну а если все в списке,а вас там нет,значит вас потеряли.
THB
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 15:46

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Сейчас платят только по счетам текущим и депо, к-рые закончились до 09.08. Остальным после 09 октября
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:52

  Алексей77 написав:Сейчас платят только по счетам текущим и депо, к-рые закончились до 09.08. Остальным после 09 октября

Не факт. Бывает, начинают раньше.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 18:54

  TDK написав:
  Алексей77 написав:Какие банки выплачивают кроме Привата, и Таса (по Тасу пришла смска)?
Моно выплачивает?


Тут все написано.
https://www.fg.gov.ua/articles/51564-z- ... -sich.html

Что за смска?
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 19:42

  alkhimik написав:
  flysoulfly написав:
  alkhimik написав:Есть инсайд - с 5 числа выдача стартует


¿¿??????¿¿???¿¿

Сам в шоке, ненадежный инсайдер попался (

Нормальный.
nord
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:27

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  candidat написав:По тем четырем банкам, где можно получить дистанционно, это можно сделать, если есть счёт в этих банках? Если счета нет, то всё равно придется к ним топать?

да , по Привату в тел режиме прошел идентификацию и оператор запросил
последние 4 цифри карти, на которую зачислить.
Т к средства целевие - зачисли на КДВ , как только сказал номер карти, через 2 минути деньги на карте.
==========================
ПУМБ по МЕга морочил зачисление по рехгламенту 3 дней( но вложили в полтора) .
Вообще Пумб странний и странние его регламенти , но бесплатний СЕП.
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 06 вер, 2022 20:28

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  nord написав:Что за смска?

погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 04:07

  Goodman написав:
  nord написав:Что за смска?

погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.

Жмоты.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 06:59

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  nord написав:Жмоты

ТАС никогда не отличался щедростью , непобедим, непотопляем, но мало интересен по финансах. Всегда копеечние зароботки.
Если уже Фонд 600к , то можна о ТАСе забьіть и забить на него.
Goodman
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