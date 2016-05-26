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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:21

  Goodman написав:
  nord написав:Что за смска?

погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.

чую, сейчас налом ТАС хрен выдаст быстро...

С Меги в ТАСе кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? - чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:30

  Goodman написав:
  candidat написав:По тем четырем банкам, где можно получить дистанционно, это можно сделать, если есть счёт в этих банках? Если счета нет, то всё равно придется к ним топать?

да , по Привату в тел режиме прошел идентификацию и оператор запросил
последние 4 цифри карти, на которую зачислить.
Т к средства целевие - зачисли на КДВ , как только сказал номер карти, через 2 минути деньги на карте.
==========================
ПУМБ по МЕга морочил зачисление по рехгламенту 3 дней( но вложили в полтора) .
Вообще Пумб странний и странние его регламенти , но бесплатний СЕП.

Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?
demichh
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:55

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Housane написав:
  ScaryBee написав:а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?

Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Астру свого часу просто продали, з попереднім примусовим закриттям всіх клієнтських рахунків. Тепер це Агропросперіс банк.
alter
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:32

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  demichh написав:Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?

простите, не раскрил широту мисли
- Пумба-Моня-Сеп.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:02

Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:11

  Scotch написав:Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.


В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении
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