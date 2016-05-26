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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 07 вер, 2022 10:21
Goodman написав: nord написав:
Что за смска?
погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.
чую, сейчас налом ТАС хрен выдаст быстро...
С Меги в ТАСе кто-то получал? что в документах было в назначении платежа
? - чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Востаннє редагувалось flysoulfly
в Сер 07 вер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
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flysoulfly
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Додано: Сер 07 вер, 2022 10:30
Goodman написав: candidat написав:
По тем четырем банкам, где можно получить дистанционно, это можно сделать, если есть счёт в этих банках? Если счета нет, то всё равно придется к ним топать?
да , по Привату в тел режиме прошел идентификацию и оператор запросил
последние 4 цифри карти, на которую зачислить.
Т к средства целевие - зачисли на КДВ , как только сказал номер карти, через 2 минути деньги на карте.
==========================
ПУМБ по МЕга морочил зачисление по рехгламенту 3 дней( но вложили в полтора) .
Вообще Пумб странний и странние его регламенти , но бесплатний СЕП.
Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?
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demichh
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Додано: Сер 07 вер, 2022 11:55
Housane написав: ScaryBee написав:
а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?
Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Астру свого часу просто продали, з попереднім примусовим закриттям всіх клієнтських рахунків. Тепер це Агропросперіс банк.
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alter
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Додано: Сер 07 вер, 2022 20:32
demichh написав:
Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?
простите, не раскрил широту мисли
- Пумба-Моня-Сеп.
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Goodman
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Додано: Чет 08 вер, 2022 17:02
Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.
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Scotch
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Додано: Чет 08 вер, 2022 17:11
Scotch написав:
Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.
В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении
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TDK
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:46
TDK написав:
В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении
и ждать по рехгламенту 3 дня, Приват "рожает" за 3 минути.
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Goodman
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:51
Goodman написав: TDK написав:
В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении
и ждать по рехгламенту 3 дня, Приват "рожает" за 3 минути.
В мене було так: ввечері натиснув, зранку сумма була на картці.
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TDK
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Додано: Чет 08 вер, 2022 20:53
TDK написав:
В мене було так: ввечері натиснув, зранку сумма була на картці.
в мене за перший заход нічого не було , на другий заход була значна сума , того напевно і тормознули ( два дні гроші шарово пролежали у ПУМБі) .
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Goodman
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