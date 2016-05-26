RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 21222324

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:21

  Goodman написав:
  nord написав:Что за смска?

погорельцам дают по 15% в гривне, но нужно топать в отделение.

чую, сейчас налом ТАС хрен выдаст быстро...

С Меги в ТАСе кто-то получал?
что в документах было в назначении платежа? - чтоб можно было использовать когда-нибудь для "подтверждения источника происхождения средств" ?
Востаннє редагувалось flysoulfly в Сер 07 вер, 2022 10:43, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
Повідомлень: 978
З нами з: 13.01.09
Подякував: 424 раз.
Подякували: 47 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 10:30

  Goodman написав:
  candidat написав:По тем четырем банкам, где можно получить дистанционно, это можно сделать, если есть счёт в этих банках? Если счета нет, то всё равно придется к ним топать?

да , по Привату в тел режиме прошел идентификацию и оператор запросил
последние 4 цифри карти, на которую зачислить.
Т к средства целевие - зачисли на КДВ , как только сказал номер карти, через 2 минути деньги на карте.
==========================
ПУМБ по МЕга морочил зачисление по рехгламенту 3 дней( но вложили в полтора) .
Вообще Пумб странний и странние его регламенти , но бесплатний СЕП.

Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?
demichh
 
Повідомлень: 2760
З нами з: 09.12.10
Подякував: 143 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 11:55

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Housane написав:
  ScaryBee написав:а хто має досвід з банками, які знайшли інвестора, валюту є сенс забирати зараз по курсу НБУ, чи вона може бути збережена при продажу банку?

Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Астру свого часу просто продали, з попереднім примусовим закриттям всіх клієнтських рахунків. Тепер це Агропросперіс банк.
alter
 
Повідомлень: 1014
З нами з: 14.05.08
Подякував: 336 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 вер, 2022 20:32

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  demichh написав:Откуда СЕП бесплатный с всекарты ПУМБа?

простите, не раскрил широту мисли
- Пумба-Моня-Сеп.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:02

Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.
Scotch
 
Повідомлень: 1039
З нами з: 01.08.10
Подякував: 169 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 17:11

  Scotch написав:Получал выплату из Меги.Если кто не дозвониться в Приват,это очень долго, дистанционно можно получить выплату через чат в Приват24.Буквально за несколько минут.Но это для клиентов Привата,не знаю как для не клиентов.


В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении
TDK
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 28.10.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:46

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  TDK написав:В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении

и ждать по рехгламенту 3 дня, Приват "рожает" за 3 минути.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:51

  Goodman написав:
  TDK написав:В ПУМБе для этого надо нажать одну кнопку в приложении

и ждать по рехгламенту 3 дня, Приват "рожает" за 3 минути.


В мене було так: ввечері натиснув, зранку сумма була на картці.
TDK
 
Повідомлень: 1036
З нами з: 28.10.10
Подякував: 82 раз.
Подякували: 83 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 вер, 2022 20:53

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  TDK написав:В мене було так: ввечері натиснув, зранку сумма була на картці.
в мене за перший заход нічого не було , на другий заход була значна сума , того напевно і тормознули ( два дні гроші шарово пролежали у ПУМБі) .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5324
З нами з: 23.11.14
Подякував: 721 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 21222324
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48477 24929991
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 10:10
Hotab
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 46, 47, 48
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
477 82575
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 15:39
Arien
Банк Земельний Капiтал БАНКРОТ 1 ... 81, 82, 83
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
823 212616
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 14:00
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (1523)
08.09.2022 21:49
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.