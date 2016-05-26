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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:21
Збанкрутілим банком «Січ» зацікавлені п'ять інвесторів
Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:11
Приємно бачити Аккорд , горить їм куди гривню пристроїти , яку назбирали по вкладам "50к/$".
Додано: Вів 13 вер, 2022 11:49
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку. Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 706 від 09 вересня 2022 року, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 19 вересня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня 2022 року (включно).
Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 23 вересня 2022 року (включно).
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