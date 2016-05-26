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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:46
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Goodman
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:21
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Djus
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Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:11
Приємно бачити Аккорд , горить їм куди гривню пристроїти , яку назбирали по вкладам "50к/$".
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Goodman
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Додано: Вів 13 вер, 2022 11:49
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку. Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 706 від 09 вересня 2022 року, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 19 вересня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня 2022 року (включно).
Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 23 вересня 2022 року (включно).
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alex1464
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Додано: Вів 13 вер, 2022 17:11
alex1464 написав:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку. Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 706 від 09 вересня 2022 року, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 19 вересня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня 2022 року (включно).
Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 23 вересня 2022 року (включно).
В цьому місяці одні гарні новини
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sens
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Додано: Сер 14 вер, 2022 13:51
По действующим депо когда сроки выплат?
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Алексей77
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:28
alter написав:
Housane написав:Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Астру свого часу просто продали, з попереднім примусовим закриттям всіх клієнтських рахунків. Тепер це Агропросперіс банк.
можно пожалуйста подробней про "попереднє примусове закриття всіх клієнтських рахунків" в Астре ? Т.е. фонд выплатил физикам гарантированные суммы, а у кого было больше тот вышел с потерями получается ? Или новый банк расчитался полностью досрочно перед физиками и закрыл счета ?
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citramon
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Додано: Чет 15 вер, 2022 13:46
Уважаемые знатоки, если в банк зайдет инвестор , то проценты по депозитам за период действия ВА будут вкладчикам начислены ?
как было в случае с Приватбанком?
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citramon
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Додано: Чет 15 вер, 2022 15:09
citramon написав:
Уважаемые знатоки, если в банк зайдет инвестор , то проценты по депозитам за период действия ВА будут вкладчикам начислены ?
как было в случае с Приватбанком?
Сомневаюсь. Думаю, что выплатят через 3-4 недели всем и на этом закроют вопрос.
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nord
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