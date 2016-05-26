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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 08:46

pfauter кнопка в ПУМБе, в Привате - голосом по тел или чат.
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 11:21

Збанкрутілим банком «Січ» зацікавлені п'ять інвесторів

https://minfin.com.ua/ua/2022/09/09/91934847/
Djus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 вер, 2022 20:11

Приємно бачити Аккорд , горить їм куди гривню пристроїти , яку назбирали по вкладам "50к/$".
Goodman
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 11:49

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку. Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 706 від 09 вересня 2022 року, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 19 вересня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня 2022 року (включно).

Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 23 вересня 2022 року (включно).
alex1464
 
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Повідомлення Додано: Вів 13 вер, 2022 17:11

  alex1464 написав:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку. Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду № 706 від 09 вересня 2022 року, строк подання попередньо кваліфікованими інвесторами конкурсних пропозицій на участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 19 вересня 2022 року включно. Також продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 12 вересня 2022 року (включно).

Таке рішення було прийняте на прохання одного з зацікавлених інвесторів та з урахуванням виявленого інтересу з боку інших потенційних учасників відкритого конкурсу. Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 23 вересня 2022 року (включно).
В цьому місяці одні гарні новини
sens
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:51

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

По действующим депо когда сроки выплат?
Алексей77
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:28

  alter написав:
Housane написав:Теж цікавить це питання, забрати гривнею і купувати соціальний долар, чи зачекати можливої купівлі банку. До цього інвестора зміг знайти лише Астра банк,як там віддавали не знаю, і Приват націоналізувавши всі вклади залишились на місці)
Астру свого часу просто продали, з попереднім примусовим закриттям всіх клієнтських рахунків. Тепер це Агропросперіс банк.

можно пожалуйста подробней про "попереднє примусове закриття всіх клієнтських рахунків" в Астре ? Т.е. фонд выплатил физикам гарантированные суммы, а у кого было больше тот вышел с потерями получается ? Или новый банк расчитался полностью досрочно перед физиками и закрыл счета ?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 13:46

Уважаемые знатоки, если в банк зайдет инвестор , то проценты по депозитам за период действия ВА будут вкладчикам начислены ?
как было в случае с Приватбанком?
citramon
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 15:09

  citramon написав:Уважаемые знатоки, если в банк зайдет инвестор , то проценты по депозитам за период действия ВА будут вкладчикам начислены ?
как было в случае с Приватбанком?

Сомневаюсь. Думаю, что выплатят через 3-4 недели всем и на этом закроют вопрос.
nord
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:23

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  citramon написав:то проценты по депозитам за период действия ВА будут вкладчикам начислены ?
как было в случае с Приватбанком?

В Привате ВА била всего три дня , потом его национализировали.
За ети три дня , согласно закона %% не платили , просто мало кто заметил.
Goodman
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