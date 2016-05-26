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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:26

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Алексей77 написав:По действующим депо когда сроки выплат?

не скоро , ибо в ТАСе еще нет указаний арканить вкладчиков СИЧИ.
по Мегабанку есть , даже ничего подтверждать не нужно - ТАС загрузил себе базу по Фонду и адресно привлекает вкладчиков Мега.
Сначала смс - иди на 15%
Потом звонок с пояснениями с отделения региона (все продумано)
АКЦИЯ БЕССРОЧНА ( конца нет, наверное и не будет .... Мегабанк....Сичбанк... кто следующий) .
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:18

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
alex1464
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:44

  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:56

  sens написав:
  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати

Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?
1860
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:30

  1860 написав:
  sens написав:
  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати

Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?

только надежда и есть
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:32

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  cohan написав:только надежда и есть

а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.
Goodman
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