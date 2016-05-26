RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Банки Банкрути
/
Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 23242526

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 15 вер, 2022 20:26

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Алексей77 написав:По действующим депо когда сроки выплат?

не скоро , ибо в ТАСе еще нет указаний арканить вкладчиков СИЧИ.
по Мегабанку есть , даже ничего подтверждать не нужно - ТАС загрузил себе базу по Фонду и адресно привлекает вкладчиков Мега.
Сначала смс - иди на 15%
Потом звонок с пояснениями с отделения региона (все продумано)
АКЦИЯ БЕССРОЧНА ( конца нет, наверное и не будет .... Мегабанк....Сичбанк... кто следующий) .
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:18

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
alex1464
 
Повідомлень: 60
З нами з: 04.11.10
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:44

  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13015
З нами з: 12.09.13
Подякував: 33 раз.
Подякували: 737 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:56

  sens написав:
  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати

Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?
1860
 
Заблокований
Повідомлень: 2
З нами з: 16.09.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:30

  1860 написав:
  sens написав:
  alex1464 написав:Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати

Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?

только надежда и есть
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4587
З нами з: 27.09.19
Подякував: 100 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:32

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  cohan написав:только надежда и есть

а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.
Goodman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5351
З нами з: 23.11.14
Подякував: 723 раз.
Подякували: 517 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 17 вер, 2022 17:42

  Goodman написав:
  cohan написав:только надежда и есть

а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.

в пассивах не только валюта, но и гривна привлеченная на годы под смешные на сегодняшний день 11 %, поэтому не все так однозначно ..
citramon
 
Повідомлень: 569
З нами з: 30.07.13
Подякував: 17 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 18 вер, 2022 15:34

  citramon написав:
  Goodman написав:а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.

в пассивах не только валюта, но и гривна привлеченная на годы под смешные на сегодняшний день 11 %, поэтому не все так однозначно ..

Нахлобучат клиентов однозначно...
nord
 
Повідомлень: 115
З нами з: 25.07.22
Подякував: 4 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:21

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Валютные вклады по какому курсу должны выплачивать, курсу Нацбанка на день ВА или выплаты?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 493
З нами з: 31.07.19
Подякував: 325 раз.
Подякували: 81 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 вер, 2022 22:38

копейка
На день ВА
pfauter
 
Повідомлень: 353
З нами з: 06.01.09
Подякував: 89 раз.
Подякували: 18 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дельта Банк - БАНКРОТ 1 ... 4846, 4847, 4848
Anonymous » Сер 29 лис, 2006 16:06
48477 24932411
Переглянути останнє повідомлення
Суб 03 вер, 2022 10:10
Hotab
Мегабанк - запроваджено тимчасову адміністрацію 1 ... 46, 47, 48
Igneus » Суб 01 січ, 2022 07:24
477 83132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 сер, 2022 15:39
Arien
Банк Земельний Капiтал БАНКРОТ 1 ... 81, 82, 83
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
823 213087
Переглянути останнє повідомлення
Вів 16 сер, 2022 14:00
nord

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.