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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 15 вер, 2022 20:26
Алексей77 написав:
По действующим депо когда сроки выплат?
не скоро , ибо в ТАСе еще нет указаний арканить вкладчиков СИЧИ.
по Мегабанку есть , даже ничего подтверждать не нужно - ТАС загрузил себе базу по Фонду и адресно привлекает вкладчиков Мега.
Сначала смс - иди на 15%
Потом звонок с пояснениями с отделения региона (все продумано)
АКЦИЯ БЕССРОЧНА ( конца нет, наверное и не будет .... Мегабанк....Сичбанк... кто следующий) .
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 12:18
Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
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alex1464
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:44
alex1464 написав:
Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати
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sens
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 14:56
sens написав: alex1464 написав:
Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати
Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 22:30
1860 написав: sens написав: alex1464 написав:
Фонд вкотре продовжив строки відкритого конкурсу з пошуку інвесторів, зацікавлених вивести АТ «БАНК СІЧ» з ринку
16.09.2022
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
чого і треба було очікувати
Реально кто купит? Есть надежда что не прокинут с валютой по фикс. курсу?
только надежда и есть
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cohan
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Додано: П'ят 16 вер, 2022 23:32
cohan написав:
только надежда и есть
а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.
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Goodman
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Додано: Суб 17 вер, 2022 17:42
Goodman написав: cohan написав:
только надежда и есть
а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.
в пассивах не только валюта, но и гривна привлеченная на годы под смешные на сегодняшний день 11 %, поэтому не все так однозначно ..
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citramon
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Додано: Нед 18 вер, 2022 15:34
citramon написав: Goodman написав:
а какие у нее основания?
вспоминается когда Дельта викупила живой Кредитпром, то там била не только надежда
но и реальность.
Предлагали перейти в Дельту на более високий %% или просто забрать $ прямо из касси.
Как по мне , тут уже все посчитано . переведено в папир и на видачу.
Покупается банк ( чтоби не создавать с нуля) , покупается клиентская база, наработки , но никак не долги в виде мифических обязательств вернуть валюту живьем.
в пассивах не только валюта, но и гривна привлеченная на годы под смешные на сегодняшний день 11 %, поэтому не все так однозначно ..
Нахлобучат клиентов однозначно...
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Додано: Пон 19 вер, 2022 22:21
Валютные вклады по какому курсу должны выплачивать, курсу Нацбанка на день ВА или выплаты?
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Додано: Пон 19 вер, 2022 22:38
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