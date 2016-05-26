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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:29
pfauter написав:копейка
На день ВА
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
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sens
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Додано: Сер 21 вер, 2022 06:43
sens написав:
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.
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AndriyQ
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:08
AndriyQ написав:
Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.
станом на ранок, після маячні бункерного - 45.
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Goodman
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:46
sens написав: pfauter написав:копейка
На день ВА
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
раскрыта суть "для всех, кому на 50"
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cohan
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:52
Що там чути по нашій Січі?
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