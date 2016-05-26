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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 24252627

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:29

  pfauter написав:копейка
На день ВА

І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
sens
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 06:43

  sens написав:І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії

Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 09:08

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  AndriyQ написав:Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.

станом на ранок, після маячні бункерного - 45.
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 вер, 2022 10:46

  sens написав:
  pfauter написав:копейка
На день ВА

І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії


раскрыта суть "для всех, кому на 50"
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 20:52

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Що там чути по нашій Січі?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 вер, 2022 21:34

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

В отделении сказали, что новости будут в пятницу.
Ждем.
pfauter
 
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