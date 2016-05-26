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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 21 вер, 2022 06:29
pfauter написав:копейка
На день ВА
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
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sens
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Додано: Сер 21 вер, 2022 06:43
sens написав:
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.
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AndriyQ
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Додано: Сер 21 вер, 2022 09:08
AndriyQ написав:
Валюта не для гімнобанок - це ще Квестор говорив.
станом на ранок, після маячні бункерного - 45.
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Goodman
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Додано: Сер 21 вер, 2022 10:46
sens написав: pfauter написав:копейка
На день ВА
І знову колесо - вкладуй у мегабанк по 29 з коп і отримай через ВА по курсу ,різниця більше 7 грн, купуй бакс у СІЧ по 37 і отримай після ВА по 37 коли на дворі42+. Купи у ... По 37+ і отримай після ВА по курсу коли на дворі буде 50+. Ось такі гарантії
раскрыта суть "для всех, кому на 50"
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cohan
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Додано: Пон 26 вер, 2022 20:52
Що там чути по нашій Січі?
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Додано: Пон 26 вер, 2022 21:34
В отделении сказали, что новости будут в пятницу.
Ждем.
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pfauter
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:15
pfauter написав:
В отделении сказали, что новости будут в пятницу
.
Ждем.
30 вересня православна церква згадує великомучениць Віру, Надію
, Любов та Софію — їх маму...
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nord
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:22
Сколько можно ждать?
Твари зелёные, мало того, что рейдернули живой нормальный банк, так ещё и вкладчиков насилуют.
Ирина, удаляй.
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Додано: Вів 27 вер, 2022 16:53
Рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд) № 723 від 15 вересня 2022 року внесено зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення неплатоспроможного АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ») з ринку на прохання зацікавленого інвестора. Згідно з цим рішенням строк подання попередньо кваліфікованими інвесторамиконкурсних пропозиційна участь у виведенні з ринку АТ «БАНК СІЧ» продовжено до 28 вересня 2022 року включно. З огляду на це продовжено можливість для інших зацікавлених інвесторів подати заявку на допуск до участі у відкритому конкурсі до 21 вересня 2022 року (включно). Переможця конкурсу, згідно з цим рішенням, Фонд визначить до 03 жовтня 2022 року (включно).
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Додано: Вів 27 вер, 2022 17:28
nord написав: pfauter написав:
В отделении сказали, что новости будут в пятницу
.
Ждем.
30 вересня православна церква згадує великомучениць Віру, Надію
, Любов та Софію — їх маму...
так розумию, Кличко з Барселони повернеться
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