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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 25262728

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 04:45

Ни в одном из четырех банков, где выплачивают дистанционно, счетов у меня нет. Заводить счёт (даже если есть возможность сделать это дистанционно) только лишь для одной выплаты от ФГВФО считаю не особо целесообразным. И я так понимаю, что у этих четырех банков нет бесплатного прямого выхода через р2р или СЭП в другой банк, только всякие дорожки-тропинки, для которых ещё куча счетов нужна, которых тоже у меня нет.
В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.
В каком из этих банков меньше всего нервотрёпки, чтоб просто прийти и получить без всяких депозитов и счетов?
ТАС запомнился своим жлобством несколько лет назад, когда ещё надо было записываться, приходить в назначенные день и время, но когда пришел в установленное время, заявили, что денег в кассе нет, хамили и вообще делали такой вид, как будто их грабить пришел. ТАС в плане выплат и сейчас такой?
В первую очередь выбирал бы между Приватом и Ощадом, т.к. они рядом, но если в тех трёх отдают проще и быстрее, можно и там.
Что посоветуете? А то с этими выплатами больше пяти лет дела не имел, не знаю, как сейчас что к чему.
candidat
 
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