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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 25262728

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 04:45

Ни в одном из четырех банков, где выплачивают дистанционно, счетов у меня нет. Заводить счёт (даже если есть возможность сделать это дистанционно) только лишь для одной выплаты от ФГВФО считаю не особо целесообразным. И я так понимаю, что у этих четырех банков нет бесплатного прямого выхода через р2р или СЭП в другой банк, только всякие дорожки-тропинки, для которых ещё куча счетов нужна, которых тоже у меня нет.
В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.
В каком из этих банков меньше всего нервотрёпки, чтоб просто прийти и получить без всяких депозитов и счетов?
ТАС запомнился своим жлобством несколько лет назад, когда ещё надо было записываться, приходить в назначенные день и время, но когда пришел в установленное время, заявили, что денег в кассе нет, хамили и вообще делали такой вид, как будто их грабить пришел. ТАС в плане выплат и сейчас такой?
В первую очередь выбирал бы между Приватом и Ощадом, т.к. они рядом, но если в тех трёх отдают проще и быстрее, можно и там.
Что посоветуете? А то с этими выплатами больше пяти лет дела не имел, не знаю, как сейчас что к чему.
candidat
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:20

[quote="5491102:candidat"]Ни в одном из четырех банков, где выплачивают дистанционно, счетов у меня нет. Заводить счёт (даже если есть возможность сделать это дистанционно) только лишь для одной выплаты от ФГВФО считаю не особо целесообразным. И я так понимаю, что у этих четырех банков нет бесплатного прямого выхода через р2р или СЭП в другой банк, только всякие дорожки-тропинки, для которых ещё куча счетов нужна, которых тоже у меня нет.
В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.
В каком из этих банков меньше всего нервотрёпки, чтоб просто прийти и получить без всяких депозитов и счетов?
ТАС запомнился своим жлобством несколько лет назад, когда ещё надо было записываться, приходить в назначенные день и время, но когда пришел в установленное время, заявили, что денег в кассе нет, хамили и вообще делали такой вид, как будто их грабить пришел. ТАС в плане выплат и сейчас такой?
В первую очередь выбирал бы между Приватом и Ощадом, т.к. они рядом, но если в тех трёх отдают проще и быстрее, можно и там.
Что посоветуете? А то с этими выплатами больше пяти лет дела не имел, не знаю, как сейчас что к чему.[/quote]
Так еще не известно,будет фонд выплачивать или нет.А так однозначно через приват,звонок или в чае - через минуту деньги на вашей карте,100кгр в сутки через кассу.
THB
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 07:20

Для погорельцев Тас акцию "подкатил" - +3% годових к ставке (15,75...16)
ну как для погорельцев? для всех .
Если нужно двигать деньги дальше по р2р - то ПУМБ. (дистанция 1,5 дня )
Если нужно забрать готівку і забить на банкі - Приват. (дистанция 5 минут)
Если играет кровь и хочется проверить себя - Аккорд, загнать 50к на "соц доллар" и потом "будем посмотреть".
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:16

  Goodman написав:Для погорельцев Тас акцию "подкатил" - +3% годових к ставке (15,75...16)
ну как для погорельцев? для всех .
Если нужно двигать деньги дальше по р2р - то ПУМБ. (дистанция 1,5 дня )
Если нужно забрать готівку і забить на банкі - Приват. (дистанция 5 минут)
Если играет кровь и хочется проверить себя - Аккорд, загнать 50к на "соц доллар" и потом "будем посмотреть".


Аккорд уже поднял курс до 37,94, а в Привате можно конвертировать по 37,45.
Так что соц доллар в Привате дешевле
Evgeny
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:19

  candidat написав:Что посоветуете? А то с этими выплатами больше пяти лет дела не имел, не знаю, как сейчас что к чему.

Пожертвувати ЗСУ і не мучити себе та інших.
ScaryBee
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Повідомлення Додано: Сер 28 вер, 2022 08:27

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Evgeny написав:Так что соц доллар в Привате дешевле

Возможно у автора Аккорд ближе по пути.
Тем более по сообщениям в ФБ Аккорд наростил инкассацию.
Гривню занес- гривню забрал, без потерь.
Goodman
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