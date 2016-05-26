Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: Сер 28 вер, 2022 07:20

[quote="5491102:candidat"]Ни в одном из четырех банков, где выплачивают дистанционно, счетов у меня нет. Заводить счёт (даже если есть возможность сделать это дистанционно) только лишь для одной выплаты от ФГВФО считаю не особо целесообразным. И я так понимаю, что у этих четырех банков нет бесплатного прямого выхода через р2р или СЭП в другой банк, только всякие дорожки-тропинки, для которых ещё куча счетов нужна, которых тоже у меня нет.

В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.

В каком из этих банков меньше всего нервотрёпки, чтоб просто прийти и получить без всяких депозитов и счетов?

ТАС запомнился своим жлобством несколько лет назад, когда ещё надо было записываться, приходить в назначенные день и время, но когда пришел в установленное время, заявили, что денег в кассе нет, хамили и вообще делали такой вид, как будто их грабить пришел. ТАС в плане выплат и сейчас такой?

В первую очередь выбирал бы между Приватом и Ощадом, т.к. они рядом, но если в тех трёх отдают проще и быстрее, можно и там.

Что посоветуете? А то с этими выплатами больше пяти лет дела не имел, не знаю, как сейчас что к чему.[/quote]

Так еще не известно,будет фонд выплачивать или нет.А так однозначно через приват,звонок или в чае - через минуту деньги на вашей карте,100кгр в сутки через кассу.