Це не зовсім правда. Проценти по кредитці в іншому банку нарахували.
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:22
Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:48
AndriyQ в ответе четко написано - %% по депо.
Если Вам ето не правда - можно судится с Фондом.... многие еще со времен Дельти судятся. Представитель Фонда не является или шлют гнилие заперечення.
PS Дробили ВСЕ , показательно подловили с десяток.
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:33
вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно
(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчать
А вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваете
проще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,
норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять все
а Ощад недалеко от Привата ушел
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