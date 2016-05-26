Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

Додано: Чет 29 вер, 2022 11:33

candidat написав: Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу, не открывая счёт? Кому-то так выдавали?

Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу,Кому-то так выдавали?

candidat написав: P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще? P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще?

вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчатьА вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваетепроще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять всеа Ощад недалеко от Привата ушел