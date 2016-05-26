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Банк Січ - запроваджено
тимчасову адміністрацію

Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 26272829

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Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію 3.2 5 5
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
40%
2
2- Погане. Некомпетентне.
0
0
3- Задовільне. Хотілося б краще.
0
0
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
1
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
40%
2
Всього голосів : 5
Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:22

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  Goodman написав:За время ВА банк не работает, никто %% по депо не насчитивает.

Це не зовсім правда. Проценти по кредитці в іншому банку нарахували.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 09:48

AndriyQ в ответе четко написано - %% по депо.
Если Вам ето не правда - можно судится с Фондом.... многие еще со времен Дельти судятся. Представитель Фонда не является или шлют гнилие заперечення.
PS Дробили ВСЕ , показательно подловили с десяток.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 29 вер, 2022 11:33

  candidat написав:Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу, не открывая счёт? Кому-то так выдавали?

вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно
(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчать

  candidat написав:P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще?


А вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваете

проще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,
норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять все

а Ощад недалеко от Привата ушел
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 03:17

  cohan написав:
  candidat написав:Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу, не открывая счёт? Кому-то так выдавали?

вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно
(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчать

  candidat написав:P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще?


А вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваете

проще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,
норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять все

а Ощад недалеко от Привата ушел

Со второго захода Приват справился за 10 минут. Причем даже на вопрос, мол, почему карту без чипа даёте, оформили с чипом.
А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду? Есть преимущества?
Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.
candidat
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 04:49

  candidat написав:Со второго захода Приват справился за 10 минут. Причем даже на вопрос, мол, почему карту без чипа даёте, оформили с чипом.
А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду? Есть преимущества?
Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.

Є дебетка ВсеКарта, все безплатно. Тільки, подейкують, сумарно наберете надходжень під 400 тис грн - фінмон спитає: "откуда дровишки". :roll:
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:03

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

AndriyQ написав:
  candidat написав:Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.

Є дебетка ВсеКарта, все безплатно. Тільки, подейкують, сумарно наберете надходжень під 400 тис грн - фінмон спитає: "откуда дровишки". :roll:


СЕП там не безкоштовно.
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:34

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на прохання потенційного приймаючого банку вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»). Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду №752 від 28 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно продовжено строк подання конкурсних пропозицій банком, зацікавленим в участі у виведенні АТ «БАНК СІЧ» з ринку в один із таких способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінюється і Фонд визначить переможця до 03 жовтня 2022 року включно.
alex1464
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:12

  alex1464 написав:Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на прохання потенційного приймаючого банку вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»). Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду №752 від 28 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно продовжено строк подання конкурсних пропозицій банком, зацікавленим в участі у виведенні АТ «БАНК СІЧ» з ринку в один із таких способів:

ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінюється і Фонд визначить переможця до 03 жовтня 2022 року включно.
відпочиваємо до понеділка
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:14

Re: Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію

  candidat написав:А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду?

- дистанционка
- бесплатний р2р
- р2р -на- моно -на- СЕП бесплатно
Goodman
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Повідомлення Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:17

sens в мережі вже варнякають, в бюджеті Києва передбачили 999 апельсинів на пауєрбанк, другий Хрещатик, другий відмив.
Одне питання, чи буде збережена сітка відділень?
Чи не погонять всіх пересічних, до Києва .....
Goodman
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