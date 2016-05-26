|
|
|
Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:22
Goodman написав:
За время ВА банк не работает, никто %% по депо не насчитивает.
Це не зовсім правда. Проценти по кредитці в іншому банку нарахували.
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 09:48
AndriyQ в ответе четко написано - %% по депо.
Если Вам ето не правда - можно судится с Фондом.... многие еще со времен Дельти судятся. Представитель Фонда не является или шлют гнилие заперечення.
PS Дробили ВСЕ , показательно подловили с десяток.
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5398
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 29 вер, 2022 11:33
candidat написав:
Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу, не открывая счёт?
Кому-то так выдавали?
вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно
(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчать
candidat написав:
P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще?
А вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваете
проще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,
норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять все
а Ощад недалеко от Привата ушел
-
cohan
-
-
- Повідомлень: 4633
- З нами з: 27.09.19
- Подякував: 100 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 03:17
cohan написав: candidat написав:
Кто из них лапшу вешает? Можно реально получить сразу через кассу, не открывая счёт?
Кому-то так выдавали?
вряд ли это осуществимо, лень искать, может через нотариуса какого можно
(наследникам, хаха) но в целом фонд не может перечислить в никуда, а если есть механизм - то те кто с этого живут будут молчать
candidat написав:
P.S. А деньги так и не выдали. Мало того, что отделение захотело впарить карту, так не смогли её оформить. Полчаса безрезультатных потуг и вердикт: приходите завтра. Нормально вообще?
А вот тут странно. Вы сознательно пошли в говнотипабанк, вам, как и положено, насрали на голову, непонятно что вы спрашиваете
проще всего - ПУМБ, жаль что он от вас далеко, там тоже придется все открывать через кассу выдадут,
норм еще Кредо но там девки попадаются тупенькие и как-то все у них через головной офис, т.е. полчаса будете ждать разрешения на выплату, а потом еще оформлять все
а Ощад недалеко от Привата ушел
Со второго захода Приват справился за 10 минут. Причем даже на вопрос, мол, почему карту без чипа даёте, оформили с чипом.
А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду? Есть преимущества?
Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.
-
candidat
-
-
- Повідомлень: 1098
- З нами з: 30.09.15
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 04:49
candidat написав:
Со второго захода Приват справился за 10 минут. Причем даже на вопрос, мол, почему карту без чипа даёте, оформили с чипом.
А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду? Есть преимущества?
Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.
Є дебетка ВсеКарта, все безплатно. Тільки, подейкують, сумарно наберете надходжень під 400 тис грн - фінмон спитає: "откуда дровишки".
-
AndriyQ
-
-
- Повідомлень: 38
- З нами з: 04.07.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:03
AndriyQ написав: candidat написав:
Кстати, у ПУМБа есть какие-то бесплатные карты с бесплатными переводами р2р или СЭП? Хотя бы на выход.
Є дебетка ВсеКарта, все безплатно. Тільки, подейкують, сумарно наберете надходжень під 400 тис грн - фінмон спитає: "откуда дровишки".
СЕП там не безкоштовно.
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 3838
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 77 раз.
- Подякували: 430 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 07:34
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на прохання потенційного приймаючого банку вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»). Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду №752 від 28 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно продовжено строк подання конкурсних пропозицій банком, зацікавленим в участі у виведенні АТ «БАНК СІЧ» з ринку в один із таких способів:
ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінюється і Фонд визначить переможця до 03 жовтня 2022 року включно.
-
alex1464
-
-
- Повідомлень: 61
- З нами з: 04.11.10
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:12
alex1464 написав:
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб на прохання потенційного приймаючого банку вніс зміни до умов відкритого конкурсу з метою виведення з ринку АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БАНК СІЧ» (далі – АТ «БАНК СІЧ»). Так, рішенням виконавчої дирекції Фонду №752 від 28 вересня 2022 року до 30 вересня 2022 року включно продовжено строк подання конкурсних пропозицій банком, зацікавленим в участі у виведенні АТ «БАНК СІЧ» з ринку в один із таких способів:
ліквідація банку з відчуженням у процесі ліквідації всіх або частини його активів і зобов'язань на користь приймаючого банку;
відчуження всіх або частини активів і зобов'язань неплатоспроможного банку на користь приймаючого банку з відкликанням банківської ліцензії неплатоспроможного банку та подальшою його ліквідацією.
При цьому строк прийняття рішення щодо результатів конкурсу не змінюється і Фонд визначить переможця до 03 жовтня 2022 року включно.
відпочиваємо до понеділка
-
sens
-
-
- Повідомлень: 13022
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 33 раз.
- Подякували: 737 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:14
candidat написав:
А чем хорош ПУМБ в выплатах по Фонду?
- дистанционка
- бесплатний р2р
- р2р -на- моно -на- СЕП бесплатно
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5398
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 30 вер, 2022 08:17
sens в мережі вже варнякають, в бюджеті Києва передбачили 999 апельсинів на пауєрбанк, другий Хрещатик, другий відмив.
Одне питання, чи буде збережена сітка відділень?
Чи не погонять всіх пересічних, до Києва .....
-
Goodman
-
-
- Повідомлень: 5398
- З нами з: 23.11.14
- Подякував: 723 раз.
- Подякували: 518 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|48477
|24935074
|
Суб 03 вер, 2022 10:10
Hotab
|
|477
|83454
|
Пон 22 сер, 2022 15:39
Arien
|
|823
|213310
|
Вів 16 сер, 2022 14:00
nord
|