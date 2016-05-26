Банк Січ - запроваджено тимчасову адміністрацію
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:32
В общем, выбираю банки-агенты поближе или по дороге. Рядом есть Приват и Ощад. Относительно по дороге ТАС, Кредо и Аккорд.
Goodman
А с каких вдруг Кредо и Аккорд являются банками-агентами
Список банков-агентов
«ПРИВАТБАНК»:
https://privatbank.ua
«Ідея Банк»:
https://www.ideabank.ua
«ПРАВЕКС БАНК»:
https://www.pravex.com.ua
«АЛЬФА-БАНК»:
https://alfabank.ua
«КРЕДОБАНК»:
https://kredobank.com.ua
«УКРГАЗБАНК»:
https://www.ukrgasbank.com
«ПУМБ»:
https://www.pumb.ua
«ТАСКОМБАНК»:
https://tascombank.ua
«Південний»:
https://bank.com.ua
«УНІВЕРСАЛ БАНК»:
https://www.universalbank.com.ua
«Ощадбанк»:
https://oschadbank.ua
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Востаннє редагувалось
lubopytnaya
в П'ят 30 вер, 2022 11:52, всього редагувалось 2 разів.
lubopytnaya
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Додано: П'ят 30 вер, 2022 11:50
Goodman написав: sens
в мережі вже варнякають, в бюджеті Києва передбачили 999 апельсинів на пауєрбанк, другий Хрещатик, другий відмив.
Одне питання, чи буде збережена сітка відділень?
Чи не погонять всіх пересічних, до Києва .....
у Києві у них дуже дивна сітка (казали, відкривали під певні цілі): одне в МВЦ, одне в КТ, одне у промці на Здолбунівській.
ScaryBee
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